شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 50 محضر تلوث بيئي ومخالفة إجراءات مواجهة كورونا لمصانع في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة، اليوم الخميس، 20 محضرًا لمصانع يعمل أصحابها بدون ترخيص، ولا يستخدمون فلاتر للمداخن لحماية البيئة والمواطنين من التلوث، علاوة على وضعهم تراكمات وإشغالات أمام مصانعهم، كما تم تحرير 30 محضرًا لعاملين لا يرتدون الكمامات، وتغريم أصحاب المصانع التي ضُبط العمال فيها لا يرتدون الكمامات.

وجاء ذلك خلال الجولة التي أجرتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، على بعض المصانع بمنطقة الصفا الصناعية بعرب العليقات، لمتابعة التزام أصحاب المصانع بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا ومراجعة التراخيص وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية والتأكد من وضع فلاتر للمصانع، التي تنبعث منها أدخنة للحفاظ على صحة العاملين بها والمواطنين لعدم انبعاث روائح وأدخنة ضارة بالبيئة والمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا لمصانع يعمل أصحابها بدون ترخيص، ولا يستخدمون فلاتر للمداخن، علاوة على وضعهم تراكمات وإشغالات أمام مصانعهم، كما تم تحرير 30 محضرًا لعاملين لا يرتدون الكمامات، وتغريم أصحاب المصانع التي ضُبط العمال فيها لا يرتدون الكمامات.

وشددت الحملة على أصحاب المصانع بعمل فحص يومي وإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بالمصانع، وارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد والمسافات بين العمال للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على تنظيم الورديات، بتخفيض عدد العاملين، دون التأثير على الإنتاج.