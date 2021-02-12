شكرا لقرائتكم خبر عن 104 محضر لعدم ارتداء الكمامة وفض 9 سرادقات لمواجهة «كورونا» في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم تحرير 104 محضراً لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض 9 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، بينما تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.