شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فريق «وودن باند» يروون قصة انطلاقهم الموسيقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الإعلامية لميس سلامة، بنجوم فرقة «وودن باند» الموسيقية في ساقية الصاوي، تحدثوا عن سبب تسمية الفرق بذلك الإسم وبدايتهم وأعمالهم.

وقالت المطربة الشابة مادونا لـ لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، إنها تغني ضمن فرقة «وودن باند» الموسيقية وتقيم حفلا خلال كل شهر إلى شهرين بالساقية.

وأضافت أنها تختار موضوعات أغانيها بناء على إحساسها، متابعة أنها تحاول غناء موضوعات تهم الناس بكافة فئاتهم.

ولفتت إلى أنها ستقدم خلال الشهر الجاري أول تراك لها.

وقال المطرب الشاب أحمد، إنه بدأ الغناء بعد الثانوية العامة في الأوبرا، مضيفا أنه غنى على المسرح الكبير وأمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه استغل ذلك على السوشيال ميديا من خلال مقاطع فيديو.

وقال المطرب الشاب محمد العجمي، إن فرقة «وودن باند» بدأت بسبب أن الآلات الموسيقية التي كانوا يستخدمونها كانت عبارة عن خشب ومنها جاء اسم الفرقة.

وأضاف أن الفرق تكونت من أربع أشخاص بدوأ من خلال إقامة حفلات صغيرة قبل إقامة حفلتهم بساقية الصاوي.