شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلتين طبيتين للفيوم وأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومى 13 و14 فبراير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتى الفيوم وأسيوط، وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام.