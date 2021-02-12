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إطلاق قافلتين طبيتين للفيوم وأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومى 13 و14 فبراير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتى الفيوم وأسيوط، وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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