شكرا لقرائتكم خبر عن «شبابيك» .. مبادرة لتوعية المكفوفين بالآثار الفرعونية فى الاسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والوكالة الالمانية للتعاون الدولى، أول مبادرة سكندرية لتوعية المكفوفين بتاريخ وقيمة الآثار المصرية الفرعونية القديمة، واتخذت هرم سقارة نموذجاً.

وقالت الدكتور صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الاسكندرية، أن المبادرة تأتى فى اطار التعاون الفني بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والاهتمام بذوى القدرات والهمم ودمجهم فى المجتمع، وفي إطار تشجيع الدولة لتنفيذ المبادرات المجتمعية للشباب داخل مجتمعاتهم المحلية.

وأوضحت "الشريف"، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المديرية ممثلة فى اداره اعداد القادة ومكتب ذوى الهمم، نفذت المرحلة التجريبية لمشروع الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك خلال الفترة من فبراير وحتى مارس المقبل لدعم المبادرات الشبابية داخل مجتمعاتهم.

وأشارت الى أن مبادرة شبابيك المقدمة من كريم احمد جابر حسن احد اعضاء برلمان شباب الاسكندرية، تناولت تنفيذ مجسمات لاهم الآثار المصرية القديمة وكان اول نموذج هو هرم سقاره المدرج، حيث جرى القيام بشرح المجسم للمكفوفين بحيث يقوم الشخص صاحب الإعاقة البصرية بتحسس المجسم للتعرف عليه وتخيل شكله وذلك بهدف رفع الوعى الأثري للمكفوفين عن طريق لمس مجسم أثرى تمت صناعته بواسطه اعضاء المبادرة حيث تم البدء بهرم سقاره المدرج.

ولفتت الى أن الورشة الأولى من المبادرة حضرها ١٥ من ذوى الإعاقة البصرية، مشيدة بمثل هذه المبادرات الخلاقة التى تخدم ابنائنا من ذوى الهمم.

جرى تنفيذ المبادرة فى مركز النصر بالتعاون بين اداره اعداد القادة و مكتب ذوى القدرات والهمم، وتستمر المبادرة خلال شهر فبراير حتى يستفيد منها اكبر عدد من متحدى الإعاقة البصرية، فيما جرى تتنفذ المبادرة وسط اجراءات احترازيه مشددة تزامنا مع فيروس كورونا.