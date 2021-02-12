شكرا لقرائتكم خبر عن 125 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغ 125 ألفًا و559 طلبًا على مستوى المحافظة.

ووجّه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بتسلم جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبَتّ فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البَتّ، فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البَتّ للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.