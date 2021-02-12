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تطوير وتجميل مصيف بلطيم استعدادًا لأعياد الربيع وموسم الصيف

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتجميل مصيف بلطيم استعدادًا لأعياد الربيع وموسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة بلطيم، أعمال التطوير بمصيف بلطيم، بعد توسعة الطريق من الجانبين بمنطقة الزهراء ومنطقة السلام، والبدء بتركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة ووضع الطبقة الخرسانية للمشايات، مكلفاً بمراعاة مقاييس الحجم والارتفاع وتحسين المظهر الحضاري والجمالى للمصيف.

وقال «عبدالقوي»، لـ«المصري اليوم»، إن المصيف بشواطئه الستة يشهد عملية تجميل وتطوير على أعلي مستوي استعدادًا لموسم الصيف ليليق بالمحافظة، مضيفًا أنه تم منع الباعة الجائلين والـ«توك توك» من دخول المصيف، لافتًا إلى أنه وجّه بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الجارية والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

تجميل مصيف بلطيم
تجميل مصيف بلطيم
تجميل مصيف بلطيم
تجميل مصيف بلطيم
تجميل مصيف بلطيم
تجميل مصيف بلطيم
تجميل مصيف بلطيم

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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