شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والشهيد الأنبا موسى و6 مذابح بالإسكندرية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية يومي الأحد والإثنين المقبلين، يقوم خلالهما بنشاطات رعوية ودينية واجتماعات مع الآباء الكهنة.

وقال القس انطونيوس فرج الله، راعي كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين في الهانوفيل، المنسق الإعلامى لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، أن البابا تواضروس يستهل زيارته في اليوم الأول برئاسة صلاة القداس الالهي بمقر كنيسة القديسة السيدة العذراء مريم والشهيد القوى الأنبا موسى، في منطقة المنشية التابعة لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، بعد تدشينها رسمياً.

وأوضح «انطونيوس»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الكنيسة التي سيتم تدشينها بيد البابا تواضروس اشترتها الكنيسة الارثوذكسية من الطائفة المارونية عام 1999، وتقام فيها الصلوات منذ ذلك التاريخ بدون تدشين رسمي، وهي منشأة على مسطح مساحته 600 متر مربع وبها 4 طوابق بالاضافة إلى السطح والمنارات.

وأشار إلى أن الطابق الأول يوجد به مزار الشهداء والذي يتم افتتاحه، ومكاتب الآباء الكهنة في الدور الأرضي، فضلاً عن الخدمات العامة، والطابق الأول علوي به كنيسة باسم كنسية الشهداء وغرف وقاعات اجتماعات، والثاني به كنيسة باسم القديس القوى الأنبا موسى، بها 3 مذابح، المذبح الأوسط باسم الأنبا موسي والقبلي باسم القديس الأنبا استيزيروس، والمذبح البحري باسم القديسين مكاسيموس ودوماديوس، وباقي الدور عبارة فصول مدارس الأحد، والدور الثالث يشمل المعمودية وبيت لحم (حجرة القربان)، وقاعات مدارس الأحاد، والكنيسة الرئيسية التي سيتم تدشينها موجودة في الطابق الرابع، وبها 3 مذابح، الأوسط باسم القديسة السيدة العذراء مريم، والقبلي باسم الشهيد مار جرجس والبحري باسم الشهيد أبى سيفين، بالإضافة إلى بلكون، وتسع الكنيسة والبلكون 450 فرد، ثم السطح والمنارات كل منارة بها حجرتين ومذبح صغير، المنارة البحرية باسم الملائكة، والقبلية باسم الآباء السواح.

ويشارك البابا طقوس التدشين والزيارة، الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية التابع له الكنيسة، الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق، والقمص إبرام إميل الوكيل البابوي في الإسكندرية راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، والآباء الكهنة، ويعقب التدشين حفل كورال.

ولفت إلى أنه سيتم طقس التدشين والصلاة وسط التزام كامل بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الإجتماعي.