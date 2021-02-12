شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «التخطيط» يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقريتي كفر المغربي وبني وركان بالعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وفد وزارة التخطيط جولات تفقدية في عدد من قرى مركز العدوة بالمنيا، وذلك بحضور دكتور جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط لشؤون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، مساعد وزير التخطيط لمتابعة المشروعات القومية، ومحمد شريف، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» من شباب البرنامج الرئاسي.

وتضمنت الجولة- التي رافق الوفد فيها الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، زيارة مشروعات «حياة كريمة» التي تم تنفيذها بقرية كفر المغربي، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بني وركان.

وقال نائب المحافظ إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطن المصري، فلم يعد التجديد يتضمن قرية فقط، بل أصبح يشمل مركزًا بأكمله، وأشار إلى أن «حياة كريمة» تُعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة، لذا أعدت المحافظة جميع الاستعدادات داخل وحدة «حياة كريمة» بالمحافظة، ويقوم مكتب إدارة المشروعات بمتابعة تطوير المراكز المستهدفة على مستوى 14 قطاعًا بطريقة علمية لتحقيق أعلى استفادة، قائلًا: «(حياة كريمة) مشروع سيغير وجه الحياة بالريف المصري».