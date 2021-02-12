شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «المصرية للشراكة من أجل التنمية» يلتقي ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الدكتور «نصر الدين حاج الأمين» ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO في مصر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في أفريقيا في مجالات الزراعة والري والاستزراع السمكي والأمن الغذائي.

كما تم خلال اللقاء استعراض بعض الأنشطة التي سبق أن تم تنفيذها بشكل مشترك في الأعوام السابقة، من خلال المركز المصري الدولي للزراعة الدولية، وتضمنت برنامج «أمراض ما بعد الحصاد» لمدة شهر، وكذا برنامج «الاستزراع السمكي» لمدة ٧٥ يوماً، وكان موجهاً لما يقرب من ٢٥ متدربا من كل من تنزانيا وكينيا والسودان.

يأتي هذا اللقاء ضمن السياسة التي تتبناها الوكالة نحو استشراف آفاق التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتبادلة والمشاركة في الأنشطة التي لها تأثير إيجابي على حياة الشعوب الأفريقية، وذلك في إطار مساهمة الوكالة والدولة المصرية في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠ بالقارة الأفريقية، وكذا أهداف التنمية الأفريقية 2 .