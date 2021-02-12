شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تستعرض مزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم اعتماده في الدورة التشريعية السابقة.

وأًضافت الوزيرة- خلال لقائها مع الإعلامية شيماء موسي، في برنامجها «بزنس»، المذاع على قناة المحور- أنهم انتهوا من إعداد لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتُنتظر مراجعته بمجلس الوزراء، لصدوره قريبًا وبدء التطبيق الفعلي له.

وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد سوف يعطي العديد من الحوافز والمزايا الصريحة لرواد الأعمال، وحاول وضع طريق ممنهج لجذب أصحاب المشروعات الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي وضمهم إلى القطاع الرسمي، وكذلك وضع حوافز ضريبية، منها الضريبة الموحدة المقطوعة، التي تتناسب مع إمكانيات رائد أعمال في بداية مشروعه.

وأكدت الوزيرة أن الجهاز يقدم تيسيرات كثيرة وتمويلات لمشروعات رواد الأعمال سواء من الجهاز أو بعض البنوك العاملة مع البنك المركزي بفائدة مخفضة و«استحدثنا طرقًا تمويلية جديدة مثل آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر، والتي يتم من خلالها الإسهام بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة».

وأشارت الوزيرة إلى أنه أثناء أزمة كورونا تم تقديم الكثير من الدعم والتيسيرات لأصحاب المشروعات العاملة مع الجهاز، منها تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز وغيره.