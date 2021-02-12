شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصر الجديدة تدعو لمناهضة ختان الإناث في اليوم العالمي لعدم التسامح إزاء تشويه أعضاء الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدعو جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، إلى وقف ممارسة ختان الإناث، وذلك من خلال الندوة التي تنظمها الجمعية في الثانية عشرة من يوم غد السبت في فرع مكتبة مصر الجديدة بحي الأسمرات، بمناسبة «اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث»، الذي يوافق السادس من فبراير.

تنظم الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور هناء محمود حسن وفاتن فاروق أعضاء المجلس.

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي رئيس جمعية مصر الجديدة، إن ختان الإناث في مصر أصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد، إلا أن الكثير من الأسر ما زالت تمارس هذه العادة التي ليس لها أي علاقة بسلوكيات الفتاة وقد تسبب عملية ختان الإناث أضرارا جسدية ونفسية تؤثر على حياة المرأة بعد ذلك.