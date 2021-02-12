شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة منذ غد السبت 13 فبراير 2021 إلى الخميس 17 فبراير 2021.

يوم السبت 13 فبراير :

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

يوم الأحد 14 فبراير :

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

يوم الاثنين 15 فبراير :

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

الثلاثاء 16 فبراير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد

الأربعاء 17 فبراير :

الثلاثاء 16 فبراير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

الخميس 18 فبراير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد