شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان على حميدة يصل مسجد الفتح بمطروح تمهيدا لصلاة الجنازة.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثًا مباشرًا من أمام مسجد الفتح بمحافظة مرسى مطروح، وذلك لحظة وصول جثمان الفنان الراحل، علي حميدة، وذلك تمهيداً لصلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه من داخله، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، ثم دفنه بمقابر مطروح الشرقية، وهى مقابر عامة فى منطقة المغاربة، حيث إن محافظة مطروح ليست بها مقابر عائلات أو مقابر مخصصة لأسر بعينها، فالمقابر للجميع ولا توجد مبانى تفصل بين القبور، ويتم الدفن داخلها بالطريقة التقليدية وهى طريقة "اللحد".

وتابعت عدسة ”الخليج 365” فى بث مباشر أمام مسجد الفتح بمرسى مطروح، توافد الأهالى لتأدية صلاة الجمعة وبعدها الجنازة على الفنان الراحل علي حميدة، كما تم رصد أجواء تجهيز سرادق العزاء للراحل الفنان على حميدة، ورغم عدم اكتمال تجهيز السرادق إلا أنه ومنذ إعلان وفاة الراحل وتتوافد المئات من أهالى مطروح من مختلف الفئات العمرية والعواقل لتقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

وكانت قد قررت أسرة الراحل الفنان على حميدة، الإبقاء على جثمانه داخل مستشفى مطروح العام حتى اليوم الجمعة، تمهيدا لصلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، ونشر تليفزيون ”الخليج 365” اللحظات الأولى لوفاة المطرب علي حميدة والذي وافته المنيه أمس، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكان الدكتور علي حميدة قد تعرض إلى وعكة صحية منذ شهر ونصف تقريبا وتم نقله على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر وتحسنت حالته بالفعل، ثم طالب بنقله إلى منزله لاستكمال العلاج وسط أسرته وبالفعل تم نقله وتعرض خلال تلك الفترة إلى تدهور الحالة، ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، ووكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لحالته داخل المنزل.