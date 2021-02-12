شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود والشوكولاتة ..مصر للطيران تستقبل بعثة النادى الأهلى على متن رحلة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة مصر للطيران ، بعثة النادى الأهلى ،علي متن طائرة خاصة تابعة لها رحلة رقم MS3201 قادمة من مطار الدوحة ، عقب المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية وحصول النادى الأهلى علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحرصت مصر للطيران علي استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي علي متن الطائرة بالورود والشوكولاتة التي تحمل شعار مصرللطيران والمارد الأحمر ، كما قدم أفراد الطاقم التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد .

جدير بالذكر أن مصرللطيران ، نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولي في عام 2005 باليابان .