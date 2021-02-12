شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: جائحة كورونا عطلت الكثير من الأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر محمد مختار، إن كورونا عطلت أنشطة كثيرة، مشيرا إلى أن مبادرة نور حياة كان حظها قليل عام 2020 نتيجة انتشار الموجة الأولى من كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أنه مع استئناف الأنشطة خلال الفترة السابقة كان الجميع حريص على استئناف المبادرة، موضحا أن المبادرة بدأت فى فبراير 2019 على مدار عام كامل، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير لتلاميذ المرحلة الابتدائية أو البالغين فى مسألة الكشف الطبي والتشخيص المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى مليون و60 ألف مواطن حصلوا على خدمة الرعاية الصحية لنور حياة.

وأكد أنه تم توفير 195 ألف نظارة للأشخاص المصابين ويحتاجوا للتدخل، وصرف العلاج لـ81 ألف مريض وإجراء 15 ألف عملية جراحية، معظمها كان فى 2019، حيث أنه نتيجة جائحة كورونا تم وقفها، والان تم استئنافها، مشيرا إلى أن المبادرة موجودة فى 19 محافظة ويتم العمل فيها تباعا، لافتا إلى أن جميع العمليات بالمجان، حيث أن صندوق تحيا مصر قائم على المساهمات والمشاركات سواء من المواطنين أو من الأفراد.

وتابع: "يتم عمل كارت للمريض وعمل متابعة من ثلاثة إلى ستة أشهر، بحيث يستطيع المستفيد المتابعة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتلاميذ المرحلة الإبتدائية يتم التنبيه على ولى الأمر من خلال الكارت الخاص بالتلميذ أنه يحتاج تغيير النظارة على فترات متتالية كل ستة أشهر".