شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الداخلية في ضبط (13010) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (12891) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (119) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (579) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (179) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1202) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.