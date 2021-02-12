شكرا لقرائتكم خبر عن "هدية الرئيس" مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة بالجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر فيديو لمبادرة "هدية الرئيس" لحزب مستقبل وطن المكافأة التي تم منحها للسائقين الملتزمين بإستبدال يسياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والتي تحمل العديد من المميزات سواء للمواطن العادي أو للشركات، حيث إنها تشجع الصناعة المحلية، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعى يحد من التلوث البيئي

وأبرز الفيديو التجهيزات التي تتم لاستقبال السائقين لأماكن تبديل السيارات، وفرحتهم أثناء استلام السيارات الجديدة، والذين عبروا عن شكرهم للرئيس السيسي والدولة المصرية على منحهم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز.







