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حديث القرآن عن الصادقين.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بمرافقة محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

وتكون خطبة الجمعة اليوم عن حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين، وشددت الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمى والفكرى للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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