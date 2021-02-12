شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء بيارتين بقريتي الدوالطة والحكامنة ببني سويف لحل مشكلة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأجهزة التنفيذية ببني سويف عن البدء في أعمال إنشاء بيارتين بقريتي الدوالطة والحكامنة التابعتين لمجلس قروى بلفيا بمركز بنى سويف، الأسبوع القادم، وذلك لحل مشكلة الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث تم الانتهاء من المقايسات الهندسية الخاصة بهما وتوفير الاعتمادات المالية.

كانت شكاوى واستغاثات أطلقها أهالى القريتين مشيرين إلى غرق أكثر من 150 منزلا بسبب طفح مياه الصرف الصحي، وانتشار الروائح الكريهة.

وقال فاروق الديرى، رئيس الوحدة المحلية بقرية بيلفيا، إن مشكلة المياه بقريتى الدوالطة والحكامنة يتم التعامل معها بشكل يومى، حيث توجد سيارات الوحدة لشفط هذه المياه 3 مرات، وأوضح أن سبب وجود المياه المستمر في القريتين كان مجهولا، إلى أن أمر الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء وليد البيلى، رئيس المركز والمدينة، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وانتهت اللجنة إلى أن هناك ترعة مسماة «ترعة الفيوم» منسوبها أعلى من قريتى الدوالطة والحكامنة، وتوصلت اللجنة إلى حل المشكلة مؤقتا بضرورة إنشاء بيارتين، الأولى بجوار مسجد عمر بن الخطاب بالدوالطة، والأخرى بشارع داير الناحية بقرية الحكامنة، وهو ما وافق عليه المحافظ كحلول مؤقتة، وقامت المحافظة بتوفير ميزانية إنشاء البيارتين للقريتن لحين البدء في مشروع الصرف الصحى.

وأضاف «الديري» أن المحافظ ورئيس المدينة أمرا بالدفع بعدد من سيارات الكسح لمكافحة ظهور المياه الجوفية في القريتين وضرورة التواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين، متابعا: «إننى متواجد مع أهالي القريتين، ونقوم بنزح برك المياه الجوفية وتجفيف المنطقة من المياه كحل عاجل لحين البدء في إنشاء البيارتين الأسبوع القادم، كما قامت الإدارة الصحية برش المنطقة بمعرفة وحدة مكافحة ناقلات الأمراض كإجراء وقائي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين».