شكرا لقرائتكم خبر عن «الصدق والصادقين».. عنوان خطبة الجمعة لوزير الأوقاف من الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محافظة الدقهلية عيدها القومي اليوم الجمعة، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر بمدينة المنصورة، ويتناول فيها موضوع «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين».

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية، وهي:

1- مسجد محجوب- طنبول الكبرى – السنبلاوين

2- مسجد العمدة- كفر الحطية- شربين

3- مسجد منشية أبوالفتوح- بلقاس

4- مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء- مركز تمي الأمديد

5- مسجد الرحمة- عزبة البنك -كفر شرف

6- المسجد الكبير- قائم العبد– جمصة

7- مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر