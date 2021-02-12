شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الغربية»: تسجيل 164 فردًا من الأطقم الطبية لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل صحة الغربية، ببدء تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات العام، وتم تدشين فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى كفر الزيات منذ عدة أيام بعد إعطاء إشارة البدء بتنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف الدكتور «حميدة» أنه حتى اليوم تم تسجيل حوالي 164 فردًا من الأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، وتنظيم مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى.

وأوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات، وأن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مطالبًا المواطنين بعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.