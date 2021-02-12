شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يضع حجر أساس ملعب كرة قدم بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، حجر الأساس لملعب كرة قدم في مدينة العريش، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

وقام الوزير بجولة تفقدية للمنشآت الرياضية في استاد العريش الرياضي، بجانب افتتاح دوري الأحياء السكنية بالصالة المغطاة في مدينة العريش، ومشاهدة عدد من العروض الرياضية والفنية.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم حاليا بزيارة إلى محافظة شمال سيناء لحضور عدد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، بجانب تفقد المنشآت الرياضية بالعريش.