شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 80 طنًا من القمامة من شوارع مدينة «ببا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هانى جويلى، رئيس مركز ومدينة ببا، إنه عرض تقريرا عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا على الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، عن الجهود في ملف النظافة والتجميل للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة، تماشيا مع أعمال التنمية الجارية في مختلف القطاعات.

وأوضح التقرير أنه تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة، والتي تمكنت من رفع 80 طنا من القمامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومنطقة طراد النيل وخلف عمارات التأمين ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمناطق الشعبية والأحياء السكنية وموقف سيارات الأجرة بالمدينة، مع استمرار المرور الدوري على المناطق التي سبق رفع المخلفات منها لضمان عدم إلقاء القمامة بها مرة أخرى.

وقال إنه تمت متابعة زرع 25 شجرة من أشجار الزينة بمدخل قرية بني ماضي، فضلاً عن تحرير 8 محاضر مخالفات بيئية وعدة محاضر إشغالات بدائرة المركز، وذلك خلال حملة نفذتها المجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة بالمواطنين، فيما تمت متابعة رفع 100 طن من المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي طنسا بني مالو وقمبش الحمراء وجزيرة ببا وسدس الأمراء وصفط راشين ومسح وتمهيد طريق سدس المحطة وطريق منية الجيد وطريق هلية/ سمسطا، علاوة على صيانة واستبدال كشافات الإنارة التالفة بطريق عزبة المزرعة وطريق سدس وطريق مركز شباب قرية السلطاني، وزرع الأعمدة الكهربائية بالطريق الدائري لقرية بني قاسم وشد الأسلاك تمهيداً لدخولها الخدمة.

كان محافظ بني سويف قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية