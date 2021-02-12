شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 49 ماكينة غسيل كلوي لمديرية الصحة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن وصول 49 ماكينة غسيل كلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر لوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية قد تسلمت عدد 49 ماكينة غسيل كلوى وسيتم توزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم، مؤكدا أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة والتي ستساهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي.

وأشارت الدكتورة سهير صبري، مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، إلى أن هذه الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى، وقد تم توزيعها على 11 مستشفي عاما مركزيا ومركز غسيل كلوي بالمحافظة، وفقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز الغربية.