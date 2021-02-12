شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بالأوقاف: الصدق من محاسن الإيمان ويحتاج إلى التعود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد عيد، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الصدق مطابقة الكلام للواقع ومن محاسن الإيمان.

وأوضح عيد، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الصدق يحتاج إلى تعود وتمرس، لافتا إلى حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا.

وأكد أن القرآن الكريم يُعلمنا الصدق في الكلام في قول الله سبحانة وتعالى «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»، مضيفا أن الغد في علم الله «متقولش أني هعمل حاجة بكرة تقطع يقينا لأنك لا تعلم هل ستتحق أم لا تتحقق».