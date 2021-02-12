شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. قطع التيار الكهربائى عن 8 قرى بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة آمال بركات، وكيلة وزارة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى غدا السبت عن 8 قرى في مركز شبين القناطر لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبين القناطر، بداية من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت رئيس كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل قرى كفر شبين وكفر سندوة والمريج ونوب طحا وكفر طحا وطحا، وجزء من كفر الشوبك وتل بنى تميم، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التي سيتم إجراؤها.

وأوضحت«بركات» أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل لساعتين.