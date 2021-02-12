شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة × أسبوع.. تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء للخيول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" فى نسخته رقم 25، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 5 حتى 11 فبراير الجارى وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.

وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وتناول الاجتماع متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية"، فضلا عن الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجمهورية واصطحب خلالها اعضاء الحكومة، داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، للاطلاع على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهاً بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وأشار الملخص إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل " لوك لويس" الرئيس التنفيذى لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".

وعقد مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية اولى اجتماعاته برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تعد هذه المرة الأولى التى يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء يضم بعض الخبراء وممثلى الوزارات والمؤسسات مما يؤكد على اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول.

كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكافة محافظات الجمهورية، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض، وبلغ إجمالى ما تم تحصينه خلال الأسبوع الأول للحملة، أكثر من 590 ألف رأس ماشية، على مستوى الجمهورية، كما قام باحثو قسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النباتات بالمرور المكثف على زراعات القمح فى جميع المحافظات على الأصناف سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، جميزة 12، سخا 94، جيزة 168، مصر 1 للاكتشاف المبكر لأى إصابات لمرض الصدأ الأصفر.

كما يكثف معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، من الزيارات الميدانية، للمرور على زراعات محصول القمح، على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على حالة المحصول وتنفيذ التوصيات الفنية وخاصة زراعة الأصناف الجديدة، والزراعة على مصاطب بهدف زيادة الإنتاجية.

وعقد مكتب المفوضية الإقليمية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” المؤتمر الرابع والعشرون للمفوضية، خلال الفترة 9 – 11 فبراير 2021، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بحضور ممثلى الخدمات البيطرية (ممثلى الدول أعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بدول قارة إفريقيا) ووفود دول القارة، وكذا حضور ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية ذو الشأن بالصحة الحيوانية، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة الوضع العالمى فى ظل انتشار وباء كورونا ومدى تأثير هذه الجائحة على الأداء العالمى للخدمات البيطرية وعلى الأخص تنفيذ استراتيجيات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود.

واعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، نجاح مفاوضات الحجر الزراعى المصرى مع جامعة فلوريدا الأمريكية، والاتفاق على تخفيض سعر شتلة الفراولة المستوردة من الشركة التابعة للجامعه ليصبح ٧ جنيهات بدلا من 10 وذلك دعما للمزارعين الذين يقومون بزراعة الاصناف الخاصة بالتصدير عالية الإنتاجية.

كما ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال مركز التدريب والتعلم والأستشارات مجموعة من ورش العمل بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاتها"، فى 9 محافظات، وذلك فى دور المركز الخدمى والمجتمعى لخدمة قطاع منتجى الألبان بالمحافظات المختلفة، كما قام المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بزيارة تفقدية للأنشطة الزراعية بمنطقه سهل الطينة، والمرور على بعض زراعات الموسم الشتوى بالمنطقة، حيث تم عقد مؤتمر جماهيرى مع المنتفعين بأراضى سهل الطينه، والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم للعمل على حلها.

وفى سياق متصل سلط الحصاد هذا الاسبوع الضوء على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الى محافظة الفيوم، والتى شملت عددا من الانشطة الهامة، ومتابعة عددا من المشروعات الزراعية بالمحافظة، حيث تفقد وزير الزراعة يرافقه محافظ الفيوم، مزرعة كوم اوشيم، التابعة لقطاع الانتاج، كما تفقدا المشروع القومى لانتاج البيض الخالى من المسببات المرضية، كذلك احد حقول القمح بقرية الاعلام، فضلا عن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمحافظة، اضافة الى الأعمال الانشائية لمركز تجميع الألبان التابع لمشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة، بمحطة الميكنة الزراعية فى أطسا.

كما شهد وزيرا الزراعة والتعاون الدولي، خلال الزيارة تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعى لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتى الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة فى المنيا والفيوم.