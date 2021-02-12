شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه المستشفيات الجامعية بالاستعداد لعودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا أمس الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن عبد الغفار أعرب فى بداية الاجتماع، عن تقديره واعتزازه بالجهود الضخمة التى تبذلها الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية، متمنيًا سلامة جميع العاملين فى القطاع الطبى من أطباء وهيئة التمريض والإداريين، الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا.

ولفت عبد الغفار إلى ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية لـ"عودة الدراسة" وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية وتوافر كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من الحالات المرضية.

ووجه وزير التعليم العالى، باستمرار رفع درجة استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل فى أى وقت وفق معدلات الانتشار الوبائى للفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لتوفير اللقاح للفرق الطبية للعاملين بمستشفيات العزل كأولوية أولى، يليها أعضاء الفريق الصحى بالجامعات المصرية.

كما تطرق الوزير للعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والاحتياطى الاستراتيجى للأكسجين بكافة المستشفيات الجامعية.