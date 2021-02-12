شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: زيادة عدد المدارس الفنية بما يتوافق مع المشاريع القومية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطة المستقبلية للتعليم الفنى تستهدف زيادة عدد المدارس الفنية بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التى يتم تنفيذها حاليا.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات بشأن الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وتسجيل الطلاب الاستمارة الإلكترونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى خطوات تسجيل الطلاب الاستمارة، منها إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام طلاب الدبلومات بتسجيل الاستمارة الالكترونية، كما يتم تسجيل الطلاب الاستمارة من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg، ويجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.

تسجيل الاستمارة يتم باستخدام البريد الالكترونى الرسمى للطالب، ويمكنه الحصول عليه خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسى الالكترونى الموحد، والتنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الالكترونية، و ضرورة أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه، و يراجع الطالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، وتسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء، ويطبع الاستديو اسم الطالب رباعيا على الشريط الأبيض اسفل إطار الصورة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: حالة وجود اخطاء فى البيانات يتم التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل، ويتقدم الطالب بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى، وتتولى أقسام الإحصاء بالمديرية والادارات التعليمية حل المشكلات، وطباعة الاستمارة واعتمادها سيتم اتاحته فى وقت لاحق.