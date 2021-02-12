شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: اليونسكو تعتمد قطاع التدريب بالوزارة من الفئة الثانية لمدة 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بحفل ختام البرنامج التدريبي "إعداد القيادات الشابة الهندسية" والذي تم إعداده وفقاً لأفضل المعايير التدريبية التي تدمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي، والذى تم تنفيذه بقطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة على مدار ستة أسابيع، تضمنت عرضا لمفاهيم إدارة المياه والإدارة والقيادة ومهارات إدارة وتسويق الذات وإدارة الجودة والتخطيط والإدارة الإستراتيجية.

وأوضح عبد العاطى أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى بمشاركة (32) متدربا من شباب المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية (مدني، عمارة، ميكانيكا، كهرباء)، والذين تم اختيارهم سابقاً من قبل لجنة متخصصة ممن تتوفر بهم مهارات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار، مؤكداً أن إعداد وتنمية وبناء القدرات الشابة تُعد المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والابتكار، وبما يُحقق إعداد كوادر من القيادات الهندسية الشابة على قدر عال من الكفاءة والتى ستكون شريكاً أساسياً في مجهودات البناء والتنمية التى تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.

وأشار عبد العاطى إلى أن قطاع التدريب الإقليمي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، مشيداً بالإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها قطاع التدريب الإقليمي وفروعه بالمحافظات، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للسادة العاملين بالوزارة ، وقيامه بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري ، ودعماً للجهود المبذولة فى مجال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد عبد العاطى بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين بالقطاع والتى أثمرت عن تجديد اعتماد قطاع التدريب الإقليمي كجهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية لمدة (8) سنوات ، حيث قدم القطاع أثناء مراجعة لجنة التقييم من اليونسكو - عبر تقنية الفيديوكونفرانس- عرضاً عن إنجازات القطاع خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2020 ، بالإضافة لعرض العديد من المطبوعات مثل الكتب والكتيبات التعريفية ، وما تم إنجازه من دراسات مائية ونشرات إخبارية شهرية ودليل للبرامج الإقليمية وكتيب مشاركات القطاع مع اليونسكو.