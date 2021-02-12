شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 438.5 ألف حريق تسبب في خسارة قيمتها 3.6 مليار جنيه بمصر خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 438,5 ألف حريق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث سجل عدد الحرائق 51,2 ألف حريق خلال عام 2010 مقابل 47,5 ألف حريق خلال عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 7.8%، وانخفض في العام التالي ليبلغ 40,9 ألف حريق بنسبة انخفاض قدرها 20,2 % عن عام 2010، وانخفض خلال عام 2012 مسجلاً 38,1 ألف حريق بنسبة انخفاض قدرها 6,8 % عن العام السابق عليه، وبلغ 34,8 ألف حريق خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 8,6 % عن عام 2012، وسجل 37,6 ألف حريق خلال عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 7,9 % عن عام 2014، وبلغ 45,7 ألف حريق 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 21,6 % عن عام 2015.

وأشار الإحصاء إلى انخفاضه بنسبة طفيفة خلال عام 2017 ليسجل 45,7 ألف حريق بنسبة انخفاض قدرها 0,1% عن عام 2016، وسجل 46,3 ألف حريق خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1,5 % عن العام السابق عليه، وبلغ 50,7 ألف حريق عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9,4% عن عام 2018، وسجل متوسط عدد الحرائق بمصر 4,2 ألف حريق في الشهر خلال عام 2019، وفي اليوم 140,7 حريق، وفي الساعة 5,9 حريق، وحريق كل 10 دقائق.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات تسجيلاً للحرائق خلال عام 2019، والتي شهدت وقوع 7,1 ألف حريق، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 4 آلاف حريق، ثم الإسكندرية 3,5 ألف حريق، ثم سوهاج 3,2 ألف حريق، ثم البحيرة 3,1 ألف حريق، ثم الغربية 3,1 ألف حريق، ثم المنوفية 2,9 ألف حريق، ثم الدقهلية 2,4 ألف حريق، ثم الشرقية 2,4 ألف حريق، وأخيراً أسيوط 2,3 ألف حريق.

واستحواذ الإهمال على النصيب الأكبر من عدد الحرائق طبقاً لسبب وقوع الحريق، حيث سجل 25 ألف حريق بنسبة 49,4 % من إجمالي عدد الحرائق التي وقعت خلال عام 2019، يليه 23 ألف حريق بسبب عارض بنسبة 45,5 %، وأخيراً 2,6 ألف حريق وقع عمداً بنسبة 5,1 %.

وبلغت قيمة الخسائر في الممتلكات التي تسببت فيها الحرائق 3,6 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث سجلت 72,1 مليون جنيه خلال عام 2010 مقابل 376,4 مليون جنيه خلال عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 80,9 % ، وارتفعت في العام التالي لتبلغ 207,4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 187,8 % عن عام 2010، واستمرت في الارتفاع خلال عام 2012 مسجلة 746,9 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 260,1 % عن العام السابق عليه، وبلغت 206,4 مليون جنيه خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 72,4 % عن عام 2012، وسجلت 213,9 مليون جنيه خلال عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3,6 % عن عام 2014، وبلغت 368,2 مليون جنيه خلال عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 72,2 % عن عام 2015.

واستمرت في الارتفاع خلال عام 2017 لتسجل 457,5 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 24,3 % عن عام 2016، وسجلت 391,2 مليون جنيه خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 14,5 % عن العام السابق عليه، وبلغت 523 مليون جنيه عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33,7 % عن عام 2018، وسجل متوسط قيمة الخسائر في الممتلكات التي تسببت فيها الحرائق 43,6 مليون جنيه في الشهر خلال عام 2019، وفي اليوم 1,5 مليون جنيه، وفي الساعة 60,5 ألف جنيه، وفي الدقيقة ألف جنيه.