لا تنسوا ارتداء الكمامة.. الأزهر يوجه نداء للمصلين قبل التوجه إلى المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، نداءً للمصلين متعلق بالإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد الأزهر الشريف، على التطهُر بالوضوء أو الغسل في المنازل و العمل قبل أداء صلاة الجماعة أو الجمعة، مع الاستشهاد بقول رسول الله:«مَن تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مَن بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إحْدَاهُما تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».

وتضمنت الصورة المرفقة مع المنشور تنبيه على الإجراءات فيه: «لا تنس ارتداء الكمامة غدا في صلاة الجمعة».