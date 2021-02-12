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وزير الأوقاف ينعى المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا .

وثمن وزير الأوقاف، في بيان له، الجمعة، جهود المستشار عبد الرحمن سعد، في خدمة وطنه وخدمة مال الوقف من خلال رئاسته لإحدى لجان القسمة الخاصة بالوقف، وحرصه الدائم من خلال رئاسته لهذه اللجنة على الحفاظ على حق الوقف وحقوق المستحقين معا في ضوء الضوابط الشرعية، وحرصه الشديد على تحري جانب الحق والعدل في أداء رسالته الوطنية والقانونية، داعيا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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