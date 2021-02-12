أخبار مصر

حملة نظافة للمقابر في مدينة دسوق

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة للمقابر في مدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق تم شن حملة موسعة لأعمال النظافة بمقابر مدينة دسوق وتنظيف شوارع المقابر والأرصفة الخاصة بالمقابر الخارجية، ومخلفات ترميم المقابر بجميع شوارع المقابر.

وقالت رئيس المدينة، إنها تابعت بنفسها عملية تنظيف شوارع المقابر وكذلك قص الأشجار، كما شارك الأهالي في عملية النظافة والتجميل، وإنشاء مظلات ليستظل تحتها المعزيين أثناء تشييع الجنازات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا