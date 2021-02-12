حملة نظافة للمقابر في مدينة دسوق

وقالت رئيس المدينة، إنها تابعت بنفسها عملية تنظيف شوارع المقابر وكذلك قص الأشجار، كما شارك الأهالي في عملية النظافة والتجميل، وإنشاء مظلات ليستظل تحتها المعزيين أثناء تشييع الجنازات.

محمد يوسف

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