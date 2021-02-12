شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة للمقابر في مدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق تم شن حملة موسعة لأعمال النظافة بمقابر مدينة دسوق وتنظيف شوارع المقابر والأرصفة الخاصة بالمقابر الخارجية، ومخلفات ترميم المقابر بجميع شوارع المقابر.
وقالت رئيس المدينة، إنها تابعت بنفسها عملية تنظيف شوارع المقابر وكذلك قص الأشجار، كما شارك الأهالي في عملية النظافة والتجميل، وإنشاء مظلات ليستظل تحتها المعزيين أثناء تشييع الجنازات.
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