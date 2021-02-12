شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 12 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد صلاة الجمعة في المدن والمحافظات المصرية، ضمن مواقيت صلاة المسلمين الخمس عن يوم الجمعة 12 فبراير 2021، وأعلنت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني عن مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن والمحافظات التى حددتها هيئة المساحة عن ذلك اليوم.

جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية12 فبراير 2021

المدينة موعد صلاة الجمعة القـاهـرة 12:9 م الإسكندرية 12:14 م طنطــا 12:10 م المنصورة 12:9 م الزقـازيق 12:8 م أسيــوط 12:9 م سـوهاج 12:7 م بنى سويف 12:10 م المنـيـا 12:11 م قـــنا 12:3 م أســوان 12:3 م مطـروح 12:25 م الغردقـة 11:59 ص الخارجـة 12:13 م الإسماعيلية 12:5 م دميـاط 12:7 م السـلوم 12:34 م نويـبع 11:56 ص حلايــب 11:48 ص شرم الشيخ 11:57 ص الفـيــوم 12:11 م 6أكتـوبر 12:10 م كفر الشيخ 12:10 م الحامول 12:10 م بلطيم 12:10 م طابا 11:57 ص راس سدر 12:4 م الطـــور 12:0 م دهب 11:56 ص ابوزنيمة 12:2 م راس غارب 12:1 م القصير 11:57 ص برنيس 11:52 ص سفاجة 11:58 ص مرسى علم 11:55 ص شلاتين 11:52 ص سيدى برانى 12:30 م الضبعة 12:20 م العلمين 12:18 م واحة سيوة 12:32 م موط (الداخلة ) 12:19 م الفرافرة 12:22 م البويطى 12:18 م باريس 12:12 م المحلة الكبرى 12:10 م الحمام 12:10 م نجع حمادى 12:5 م بورسعيـد 12:5 م السـويس 12:4 م العريـش 11:59 ص الطـــور 12:0 م دمنـهـور 12:12 م ادفو 12:3 م اسنا 12:4 م الأقصر 12:4 م القاهرة الجديدة 12:9 م توشكى 12:9 م الدلنجات 12:12 م كاترين 11:59 ص