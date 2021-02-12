شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، في استخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد إلكترونيا من على موقع "دعم مصر " دون الحاجه الى الذهاب لمكتب التموين شريطة أن يكون صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة لديه رقم محمول باسمه ومسجل على موقع دعم مصر.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر ، لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ومن خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شيء يفيدهم عن منظومة الدعم، كما اتخذت الوزارة كافة التيسيرات بشأن استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد ،وذلك فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر.

وجدد عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتكنولوجيا تأكيده فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم " مصر لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات ستعلن عنها الوزارة قريبًا، لافتًا إلى أنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم المحمول فإنه يتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية خلال أسبوعين، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم إلغاء الرسائل التى يتلقاها على بونات صرف الخبز أو السلع.