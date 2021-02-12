شكرا لقرائتكم خبر عن «حديث القرآن عن الصدق».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الصدق من صفات الأنبياء والمؤمنين، والصدق جاء في القران الكريم شاملا لكل أعمال الخير والبر.

أضاف جمعة، أن الله وعد الصادقين بأعظم الجزاء وأفضل الثواب، وجعل مرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين وجعلهم في صحبة الشهداء والصالحين، فيجب أن يتحلي الإنسان بالصدق في أفعاله وأقواله وفي تصرفاته وفي حياته اليومية حتي ينال تلك المرتبة.

ولفت جمعة إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة، وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.