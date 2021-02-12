شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل الغرامة.. رابط الاستعلام والدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي بعد يومين المهلة المتاحة لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون تطبيق الغرامات، حيث يعتبر 14 فبراير الجاري هو الموعد النهائي لسداد الفاتورة قبل تطبيق بعض الإجراءات المتتالية لغير الملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة .

لضمان سرعة سداد فاتورة التليفون خاصة ان يومي السبت والأحد إجازة لفروع المصرية للاتصالات وايضا بعض المكاتب البريدية والتي يمكن الدفع المباشر فيها «يدويا» هناك 4 طرق للدفع الإلكتروني وهي بالتفصيل :

1 – سداد الفاتورة من خلال نقاط فوري – مصاري – خدماتي –. bee.

2 – يمكن السداد من خلال ماكينات الصراف الآلي لكل من بنكي الأهلي والتجاري الدولي.

3 – الاعتماد على خدمة فودافون كاش .

4 – استخدام تطبيق we.

ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون عن شهر يناير من خلال موقع الاستعلام التابع للمصرية للاتصالات للرابط اضغط هنا .

كما يمكن الاتصال بدليل 111 أو 19777الاستعلام عن الفاتورة باستخدام رقم التليفون .

وحددت المصرية للاتصالات عدد من الإجراءات لمواجهة عدم الالتزام بدفع الفواتير .

1- مع انتهاء المهلة المحددة للسداد يتم للمشترك باستقبال المكالمات فقط، مع وقف الاتصال ما يعني قطع الخدمة .

2 – بداية من يوم 14 مارس تكون نهاية المهلة المتاحة لاستقبال المكالمات.

3 – يتم وقف الخط عن العمل وقطع الخدمة وتطبق غرامة على التأخير كما يتم دفع قيمة الفاتورة الأصلية .