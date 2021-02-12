شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشرب القهوة العربية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتسى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة القهوة العربية، خلال افتتاحه لمعرض المنتجات السيناوية والفنون التشكيلية في المدينة الشبابية، على هامش زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والتي استقبلها فيها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقام الوزير بالجلوس أمام خيمة بدوية صغيرة، وتناول فنجان القهوة العربية من فتاة ترتدي الزى السيناوي، مؤكدًا أن تقديم القهوة في سيناء يدل على الكرم والترحيب بالضيف.

وأكد الوزير على تخصيص مساحة في معرض «ديارنا» بالقاهرة لعرض المنتجات السيناوية مجانا على نفقة وزارة الشباب والرياضة، كدعم لتلك المنتجات وتوفير فرص تسويقية لها، ضمن مبادرة «منتجك.. دخلك» التي اطلقتها الوزارة لتسويق وبيع الحرف والصناعات اليدوية التي تنفذها أندية الفتاة والمرأة بكل محافظات الجمهورية.