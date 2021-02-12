شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأرض الزراعية في سيدي سالم بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الفقهاء القبليه على مساحة 9 أمتار، وكذلك إزالة حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بقرية اصلاح شالما (التفتيش) ببناء سور متر في طول 8 أمتار.

وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، كما تم إزالة تشوين طوب أحمر بغرض البناء بالمدينة بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء والونش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.