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إزالة تعديات على الأرض الزراعية في سيدي سالم بكفر الشيخ

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الفقهاء القبليه على مساحة 9 أمتار، وكذلك إزالة حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بقرية اصلاح شالما (التفتيش) ببناء سور متر في طول 8 أمتار.

وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، كما تم إزالة تشوين طوب أحمر بغرض البناء بالمدينة بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء والونش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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