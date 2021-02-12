شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش يواصل الترصد الحشرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش التابع لمديرية الصحة بشمال سيناء تنفيذ خطته لعملية الترصد الحشرى لمنع الأمراض المعدية أو انتشار العدوى، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وإدارة المتوطنة بالمديرية .

وأكد المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، اليوم الجمعة، أنه استكمالا لعملية الترصد الحشرى المستمرة وتكثيف خطة عمل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تم تغطية برك المياه الراكدة الموجودة في مناطق إدارى المساعيد وتقسيم الجمعية التابع للمحافظة ومنطقة شاليهات المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ ومبيدات القوارض، وكذلك تغطية منطقة ضاحية الجيش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية الطفح الموجود في بعض عمارات ضاحية السلام والمرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض .

وأشار إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسته، ويضم كل من المهندسة إلهام عايش، والفنيين: كمال السيد والسيد عبدالغفور ومحمد شحاتة، والعاملين، سعيد متولى وحسن عبدالرحمن، والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم .