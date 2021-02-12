شكرا لقرائتكم خبر عن التثقيف الصحى في شمال سيناء يكثف حملات التوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت إدارة التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء خطة لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة وإشراف الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف والإعلام الصحى بإدارة العريش الصحية .

وأكدت الدكتور ريهام الغزال مدير التثقيف والإعلام الصحى بإدارة العريش الصحية أنه جارى الاعداد لحملات توعوية مكثفة ضد كورونا اعتبارا من نهاية فبراير الجارى، مشيرة إلى قيام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجارى الإعداد لها اعتبارا من الأسبوع القادم .

من جانبه أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة إلى تكليفات وكيل وزارة الصحة بتكثيف البرامج التوعوية في مراكز الرعاية الصحية الأساسية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وتكثيف النشاط التوعوى والمناشدات والرسائل الصحية على الصفحات الرسمية لمديرية الشؤون الصحية وإدارة التثقيف والاعلام الصحى وبمواقع التواصل الاجتماعى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد.. علاوة على عقد الندوات في المصالح الحكومية لتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس، وتوضيح جهود وتعليمات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتركيز على تشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية وفى مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد ونظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فوراً وغسل اليدين، وكذا أهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال .