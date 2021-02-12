شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس.

وأضاف شوكة، أن إجمالى حالات الإصابة 296 حالة، وبلغت الوفيات 99 حالة، بينما بلغ الشفاء 1636 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار شوكة إلى حجز 3 حالات للعلاج بالمستشفيات و61 تحت العزل المنزلى .