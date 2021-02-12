شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: لا تراجع عن الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير عدادات الكارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطلب على العدادات مسبوقة الدفع كبير للغاية، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير 37 مليون عداد تقليدى لمسبوق الدفع خلال 5 سنوات.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم التواصل مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أنه حريص على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصرى حتى وإن كلفنا الأمر التأخر فى تغيير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحتاج 2 مليون و100 ألف عداد مسبوق الدفع لتركيبهم بالمباني العشوائية والمخالفة ، ضمن خطة الوزارة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.