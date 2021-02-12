شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استمرار تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة متاح ويواصل الطلاب تحديث بياناتهم منذ فتح باب التسجيل 10 يناير الماضى، وعلى الطلاب الذين لم يسجلوا سرعة الانتهاء من تحديث بياناتهم قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوى.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية، وتتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.



جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).