شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تكشف عن 8 معلومات مهمة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365”، معلومات مهمة عن الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك وفقا لما عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك كالتالي:

1 - مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى شملت (375 قرية).

2 - تم التوافق على اختيار القرى الأكثر فقراً لبدء العمل فيها خلال المرحلة الأولى، حيث بدأت بالعام المالى 2019/2020 بالعمل فى 143 قرية، ثم المرحلة الثانية في العام المالي الحالى تم الوصول بعدد القرى إلى 375 قرية.

3 - تم تحديد 628 مشروعا فى 143 قرية، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة جزء من التمويل في فبراير 2020 .

4 – تم نهو هذه المشروعات ولا يتبقى سوى مشروعات الصرف الصحي كبيرة الحجم وجارى الانتهاء منها تباعا قبل 30/6/2021.

5 - وضعت وزارة التنمية المحلية خطة للعمل فى 232 قرية جديدة منذ بداية العام المالي الحالي، بالإضافة إلي استكمال عدد من المشروعات على مستوى الـ 143 قرية التى تم العمل فيها خلال العام الأول، ليصل إجمالي عدد القرى إلى 375 قرية.

6 - يصل عدد المشروعات خلال العامين 2019/2020، 2020/2021، إلي 1986 مشروعا، وبإجمالي تمويل 12.7 مليار جنيه .

7 ـ وزارة التخطيط قامت بتوزيع الاستثمارات المطلوبة مباشرة على الوزارات والهيئات، وتم تحديد 1.3 مليار جنيه لوزارة التنمية المحلية لتتولى تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية.

8 – تكلفة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تجاوزت 150 مليار جنيه.