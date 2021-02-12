شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: المحال تختار نسب التخفيضات بالأوكازيون دون إلزامها بنسبة محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير رسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2021 من خلال الحصول على التصاريح من مديريات التموين المختلفة بالمحافظات، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

وأوضح التقرير، أن عدد المحلات التي شاركت في الأوكازيون فى أول ثلاثة أيام عمل للأوكازيون بلغت 1523 محلا، وأنه يتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبه التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها.

فيما يقوم جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بتكثيف الرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون، حيث يتم للمرور على أكثر عدد من المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات.

وكشفت الأجهزة الرقابية بالوزارة عن عروض وهمية فى تخفيضات الأسعار تقدمها بعض أصحاب المحلات التجارية لخداع المواطنين، وتم تحرير 73 مخالفة فى أول ثلاثة أيام من عمل الأوكازيون منهم 35 مخالفة عن عروض وهمية لتخفيضات الأسعار، و3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وانه تم تحرير محاضر للمخالفين واحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أكد ايمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق، وأن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلال تبنى سياسة التوعية، والرقابة والحماية وانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين بالسلع الضارة ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.

وأضاف أيمن حسام الدين، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتيسر كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الاوكازيون ال من أجل وجود عروض في تخفيضات الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين خاصة مع دخول عيد الأضحى المبارك كما سيتم تكثيف الحملات الرقابية خلال هذه الايام خاصة فى طل إقبال المواطنين على شراء المنتجات والملابس لأولادهم خلال أيام العيد وذلك لمنع أي تلاعب من قبل البعض فى العروض خاصة، لافتا الى عروض تخفيضات الأسعار ليست إلزامية على التجار وإنما اختيارية منهم شريطة ان تكون عروض حقيقية وليست وهمية.