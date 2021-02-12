شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: نحتاج 135 مليون جنيه لصرف معاشات يناير المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن أزمة تأخر صرف معاشات يناير 2021 حتى الآن نتيجة لعدم تمكن النقابة من تجميع القيمة الإجمالية للدفعة، حيث تحتاج النقابة إلى 135 مليون جنيه كل 3 أشهر لصرف المعاشات، لافتا إلى استمرار أزمة المعاشات بالنقابة دون حل نظرا لزيادة أعداد أصحاب المعاشات بمعدلات تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا، بما يعادل قرابة 50 ألف معلم يضاف سنويا للمعاشات.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن النقابة أجرت تعديلات على القانون رقم 79 لسنة 1969 لتحسين موارد النقابة، وتقدمنا بها لمجلس النواب منذ 3 أعوم، وحتى الآن لم تنته فى لجنة التعليم، وما تم مناقشته حتى الآن 18 مادى فقط من إجمالي 85 مادة، ونأمل أن يجد اهتمام من مجلس النواب الجديد، موضحا أن قيمة معاش نقابة المعلمين هى 360 جنيها كل 3 أشهر، أى بمعدل 120 جنيها فى الشهر فقط.

وتواجه نقابة المعلمين أزمة خاصة بتأخر صرف معاشات أعضائها دفعة شهر يناير 2021، ولم يتم الإعلان عن موعد لصرف مستحقات الأعضاء حتى الآن لصعوبة توفير الموارد اللازمة لها من قبل النقابة.