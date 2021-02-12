شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لتراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للصيادلة، عددا من الأوراق اللازم تقديمها فى حال رغبة أعضائها من الدفعات القديمة فى استخرج بدل فاقد لتراخيص مزاولة مهنة الصيدلة باللغة العربية أو الإنجليزية، وهى:

- أصل شهادة التخرج، وصورتها "سيرد أصل شهادة التخرج عند استلام الترخيص".

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- صورة كارنية النقابة العامة سارى، على أن يكون العضو مسددا لاخر اشتراك للنقابة العامة.

- صورة شخصية.

- ملىء نموذج صحة 13 بالنقابة.

- وفى حال أن يكون الترخيص موجه لدولة خارجية (باللغة الأنجليزية) للتوثيق يضاف للأوراق المطلوبة:

- صورة جواز السفر.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر النقابة العامة للصيادلة، أوالنقابات الفرعية بالمحافظات، وتقدم الأوراق من خلال مندوب النقابة لوزارة الصحة ويتم استخراج الترخيص خلال أسبوع.